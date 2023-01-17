(Судакова) Евстолия Филаретовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти24.03.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Судаков Филарет Иванович
Мать: Судакова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1876
Причина смерти: От оспы
Похороны
26.03.1876
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя