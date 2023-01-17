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(Судакова) Евстолия Филаретовна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1868

Дата смерти

24.03.1876

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Судаков Филарет Иванович

Мать: Судакова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
24.03.1876
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От оспы
Похороны
26.03.1876
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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