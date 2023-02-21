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Судаков Филарет Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Судоков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Судакова Мария Петровна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
03.09.1855

Сын: Судаков Александр Филаретович

Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евстолия Филаретовна

Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Прокопий Филаретович

Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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