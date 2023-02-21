Судаков Филарет Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Судоков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1845
Жена: Судакова Мария Петровна
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
03.09.1855
Сын: Судаков Александр Филаретович
Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евстолия Филаретовна
Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Прокопий Филаретович
Мать ребёнка: Судакова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно