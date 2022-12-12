Судакова (Кушпелева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кушпелев Петр Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Крещение
06.12.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1855
Сын: Судаков Александр Филаретович
Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евстолия Филаретовна
Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Прокопий Филаретович
Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно