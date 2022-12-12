Судакова (Кушпелева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудакова (Кушпелева) Мария Петровна

Судакова (Кушпелева) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кушпелев Петр Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Судаков Филарет Иванович

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Крещение
06.12.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1855

Сын: Судаков Александр Филаретович

Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евстолия Филаретовна

Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Прокопий Филаретович

Отец ребёнка: Судаков Филарет Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close