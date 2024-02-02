Акилина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталия Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Арсений Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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