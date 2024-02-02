Акилина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталия Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыжов Арсений Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно