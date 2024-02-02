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Рыжов Арсений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1879

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879

Отец: Рыжов Дмитрий Нилович

Мать: Александра Петровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Акилина Артемьева

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталия Арсеньевна

Мать ребёнка: Акилина Артемьева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Арсеньевна

Мать ребёнка: Акилина Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Артемьева

Смерть
1915
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