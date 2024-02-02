Рыжов Арсений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1879
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879
Отец: Рыжов Дмитрий Нилович
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Акилина Артемьева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталия Арсеньевна
Мать ребёнка: Акилина Артемьева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Арсеньевна
Мать ребёнка: Акилина Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Артемьева
Смерть
1915