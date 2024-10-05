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Король Аксентий / Авксентий Степанович

Место рождения

Александровское, Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: Король Степан Тимофеевич

Мать: Король Харитина Савельевна

Александровское, Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99J5-BD72?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7K-G9C1&action=view&cc=2269694
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Король (Горячая) Елена Григорьевна

Лукьяновка, Одесский муниципальный район, Омская область
https://yandex.ru/archive/catalog/17317c52-8d02-4f11-af09-0c30d27dbe35/41?snippet=%D0%9F%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Король) Надежда Авксентьевна

Мать ребёнка: Король (Горячая) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Король) Александра Авксентьевна

Мать ребёнка: Король (Горячая) Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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