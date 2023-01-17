село Александровское, село Александровское, Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Александровское

Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Михаиловская волость
423. Александровское (Долинтерима), село бывшее государственное, при балке Долинтериме, дворов 461, жителей 2873, 2 церкви православных, школа, лавка, базар по воскресень Показать все
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