Антонова Лебедева Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Лебедева Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Петр Федорович

Мать: Антонова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.09.1957

Сын: Лебедев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Лебедев Петр

Рождение ребёнка
14.09.1965

Сын: Лебедев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лебедев Петр

Рождение ребёнка
20.06.1971

Дочь: Лебедева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лебедев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Петр

Смерть
Неизвестно
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