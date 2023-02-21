Антонова Лебедева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антонов Петр Федорович
Рождение ребёнка
27.09.1957
Отец ребёнка: Лебедев Петр
Рождение ребёнка
14.09.1965
Отец ребёнка: Лебедев Петр
Рождение ребёнка
20.06.1971
Дочь: Лебедева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лебедев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Петр
Смерть
Неизвестно