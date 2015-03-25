Антонова (Ковалева) Анисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Ковалева) Анисья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1914

Дата смерти

25.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914

Отец: Ковалев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1936

Сын: Антонов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Антонов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Лебедева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Антонов Петр Федорович

Смерть
25.03.2015
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