Антонова (Ковалева) Анисья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1914
Дата смерти25.03.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914
Отец: Ковалев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1936
Сын: Антонов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Антонов Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Лебедева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Антонов Петр Федорович
Смерть
25.03.2015