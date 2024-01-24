Ротов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.?
Отец: Ротов Александр
Мать: Ротова Надежда
Рождение ребёнка
24.09.2020
Сын: Садыков Александр Александрович
Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.2021
Дочь: Ротова Анна Александровна
Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротова Любовь Алексеевна