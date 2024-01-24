Ротов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.?

Отец: Ротов Александр

Мать: Ротова Надежда

Рождение ребёнка
24.09.2020

Сын: Садыков Александр Александрович

Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.2021

Дочь: Ротова Анна Александровна

Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова Любовь Алексеевна

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