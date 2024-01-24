Ротова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.?

Сын: Ротов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Иван Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова Мария Александровна

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротова Елена Александровна

Отец ребёнка: Ротов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр

Смерть
Неизвестно
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