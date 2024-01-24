Ротова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.?
Сын: Ротов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротова Мария Александровна
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротова Вероника Александровна
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротова Елена Александровна
Отец ребёнка: Ротов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр
Смерть
Неизвестно