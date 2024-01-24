Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1991
Отец: Ткачёв Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.03.2009
Сын: Садыков Рифат Альбертович
Отец ребёнка: Садыков Альберт Ринатович
Рождение ребёнка
21.03.2012
Дочь: Садыкова Ульяна Альбертовна
Отец ребёнка: Садыков Альберт Ринатович
Рождение ребёнка
24.09.2020
Сын: Садыков Александр Александрович
Отец ребёнка: Ротов Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.09.2021
Дочь: Ротова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ротов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно