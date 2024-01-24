Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1991

Отец: Ткачёв Алексей Павлович

Мать: Ткачёва Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
06.03.2009

Сын: Садыков Рифат Альбертович

Отец ребёнка: Садыков Альберт Ринатович

Рождение ребёнка
21.03.2012

Дочь: Садыкова Ульяна Альбертовна

Отец ребёнка: Садыков Альберт Ринатович

Рождение ребёнка
24.09.2020

Сын: Садыков Александр Александрович

Отец ребёнка: Ротов Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.09.2021

Дочь: Ротова Анна Александровна

Отец ребёнка: Ротов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Альберт Ринатович

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