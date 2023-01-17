Сеитбатталова Гульсафа (Бибисафа) Гайнутдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеитбатталова Гульсафа (Бибисафа) Гайнутдин кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнетдин Сеитбаталл улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.

Дочь: Гульбинур Давлетша кызы

Отец ребёнка: Давлетша Бахтияр улы

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.

Сын: Мухамметхасан Давлетша улы

Отец ребёнка: не указан

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетша Бахтияр улы

Смерть
Неизвестно
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