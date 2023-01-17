Сеитбатталова Гульсафа (Бибисафа) Гайнутдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнетдин Сеитбаталл улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.
Дочь: Гульбинур Давлетша кызы
Отец ребёнка: Давлетша Бахтияр улы
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Сын: Мухамметхасан Давлетша улы
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давлетша Бахтияр улы
Смерть
Неизвестно