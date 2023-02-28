Гайнетдин Сеитбаталл улы
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти21.02.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Сеитбаталл Мухамметрахим улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Миннихаят Гайнетдин кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Сын: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсиниса Имангул кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеитбатталова Гульсафа Гайнутдин кызы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.02.1892 ст.