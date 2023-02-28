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Гайнетдин Сеитбаталл улы

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Место рождения

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

21.02.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Сеитбаталл Мухамметрахим улы

Мать: не указана

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Миннихаят Гайнетдин кызы

Мать ребёнка: не указана

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Сеитбатталов Шамсутдин Гайнутдин улы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсиниса Имангул кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеитбаталлов Хуснутдин Гайнетдин улы

Мать ребёнка: не указана

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сеитбатталова Гульсафа Гайнутдин кызы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.02.1892 ст.
Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
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