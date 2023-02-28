Титов ВОВ Тимофей Тарасович
Место рождения
Дата рождения29.04.1895
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895
Отец: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Титов Вов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
15.08.1930
Дочь: Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Титова
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Филимон Иванович Воробьев , Потапа Федоровича ( Зимницы ) жена Устинья Степановна Титова
Смерть
?.12.1941
пропал без вести