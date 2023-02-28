Титов ВОВ Тимофей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов ВОВ Тимофей Тарасович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.04.1895

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895

Отец: Титов Тарас Степанович

Мать: Титова Агриппина Воробьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1930

Дочь: Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Титова

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Александра Никифоровна

Крещение
Неизвестно
Филимон Иванович Воробьев , Потапа Федоровича ( Зимницы ) жена Устинья Степановна Титова
Смерть
?.12.1941
пропал без вести
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