(Титова) Капитолина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Капитолина Тимофеевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Вов Тимофей Тарасович

Мать: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Кустанай , Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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