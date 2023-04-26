Титова Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1930

Дочь: Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Титова

Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Вов Тимофей Тарасович

Смерть
Неизвестно