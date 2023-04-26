Титова Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Титов Вов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
15.08.1930
Дочь: Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Титова
Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Вов Тимофей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно