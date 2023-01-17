Титов ВОВ Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Антонина Калямина
Смерть
1986
Село Прасковьино , Ульяновская область