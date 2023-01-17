Титов ВОВ Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов ВОВ Михаил Тимофеевич

Титов ВОВ Михаил Тимофеевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Титов Вов Тимофей Тарасович

Мать: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Титова Антонина Калямина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Антонина Калямина

Смерть
1986
Село Прасковьино , Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close