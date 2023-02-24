Титова Антонина Калямина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Антонина Калямина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Калямин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Вов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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