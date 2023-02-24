Титова Антонина Калямина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Калямин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Титов Вов Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно