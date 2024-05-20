Вдовина Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева
Отец ребёнка: Вдовин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Анатолий Терентьевич
Отец ребёнка: Вдовин Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовин Терентий
Смерть
Неизвестно