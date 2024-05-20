Вдовина Любовь Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вдовина Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Овчаренко (Вдовина) Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Отец ребёнка: Вдовин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Анатолий Терентьевич

Отец ребёнка: Вдовин Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Терентий

Смерть
Неизвестно

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