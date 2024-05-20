Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Терентий

Мать: Вдовина Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шевораков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеворакова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шевораков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевораков Николай

Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск

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