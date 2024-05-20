Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шевораков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеворакова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шевораков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевораков Николай
Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск