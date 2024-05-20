Вдовин Терентий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВдовин Терентий

Вдовин Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеворакова (Вдовина) Валентина Терентьева

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Анатолий Терентьевич

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Любовь Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.