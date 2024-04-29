Дриц Михаил Хаимович
Место рожденияг. Двинск, Российская Империя
Дата рождения27.08.1909
Дата смерти16.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1909
г. Двинск, Российская Империя
Бракосочетание
03.08.1936
Супруг(-а): Михаил Хаимович Дриц
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Семёнова (Дриц) Эльвира Михайловна
Мать ребёнка: Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна
Смерть
16.02.1989
г. Москва, РСФСР, СССР