Дриц Михаил Хаимович 27.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дриц Михаил Хаимович

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Место рождения

г. Двинск, Российская Империя

Дата рождения

27.08.1909

Дата смерти

16.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1909

Отец: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

Мать: Дриц (Боркер) Сара (Сора) Голда Хаимовна

г. Двинск, Российская Империя
Бракосочетание
03.08.1936

Жена: Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна

Супруг(-а): Михаил Хаимович Дриц
Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Семёнова (Дриц) Эльвира Михайловна

Мать ребёнка: Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна

Смерть
16.02.1989
г. Москва, РСФСР, СССР

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