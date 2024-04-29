Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна 27.07.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна

Место рождения

г. Витебск, Российская Империя

Дата рождения

27.07.1911

Дата смерти

12.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911

Отец: Бим Шолом-Довид Мовшевич

Мать: Бим (Блинкова) Сарра-Ента (Слава) Давыдовна

г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
03.08.1936

Муж: Дриц Михаил Хаимович

Супруг(-а): Михаил Хаимович Дриц
Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Семёнова (Дриц) Эльвира Михайловна

Отец ребёнка: Дриц Михаил Хаимович

Смерть
12.09.1988
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище, г. Москва

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