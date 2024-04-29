Дриц (Бим) Нина (Нехама) Соломоновна
Место рожденияг. Витебск, Российская Империя
Дата рождения27.07.1911
Дата смерти12.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911
г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
03.08.1936
Муж: Дриц Михаил Хаимович
Супруг(-а): Михаил Хаимович Дриц
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Семёнова (Дриц) Эльвира Михайловна
Отец ребёнка: Дриц Михаил Хаимович
Смерть
12.09.1988
г. Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище, г. Москва