Дриц (Боркер) Сара (Сора) Голда Хаимовна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дриц (Боркер) Сара (Сора) Голда Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Боркер Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дриц) Анна Хаимовна

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова (Дриц) Полина Хаимовна

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова (Дриц) Азия Хаимовна

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

Бракосочетание
1902

Муж: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

Супруг(-а): Сора Голда Хаимовна Дриц (Боркер)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дриц Абель Хаимович

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Карась (Дриц) Рахиль (Раил) Хаимовна

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дриц Тувий (Тимофей) Хаимович

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1909

Сын: Дриц Михаил Хаимович

Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович

г. Двинск, Российская Империя
Смерть
?.03.1962

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