Дриц (Боркер) Сара (Сора) Голда Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти?.03.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Боркер Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дриц) Анна Хаимовна
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова (Дриц) Полина Хаимовна
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова (Дриц) Азия Хаимовна
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
Бракосочетание
1902
Супруг(-а): Сора Голда Хаимовна Дриц (Боркер)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дриц Абель Хаимович
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Карась (Дриц) Рахиль (Раил) Хаимовна
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дриц Тувий (Тимофей) Хаимович
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.08.1909
Сын: Дриц Михаил Хаимович
Отец ребёнка: Дриц Хаим-Гецель Абрамович
г. Двинск, Российская Империя
Смерть
?.03.1962