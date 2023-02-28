Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатий Нестерович

Мать: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
однодворец
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кораблина Устинья Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шувалова Матрена Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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