Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
однодворец
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кораблина Устинья Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шувалова Матрена Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Васса Алексеевна
Смерть
Неизвестно