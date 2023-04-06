Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатий Нестерович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

21.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кислинский (однодворец) Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кислинский (однодворец) Адриан Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислинский (однодворец) Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
однодворец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
21.10.1866
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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