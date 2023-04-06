Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатий Нестерович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти21.10.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кислинский (однодворец) Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кислинский (однодворец) Адриан Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кислинский (однодворец) Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна
однодворец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский - Щеулов (однодворец) Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Спиридоновна
Смерть
21.10.1866