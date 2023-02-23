Кислинская Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Васса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кораблина Устинья Кислинская

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шувалова Матрена Кислинская

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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