Кислинская Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кораблина Устинья Кислинская
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шувалова Матрена Кислинская
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Филипп Игнатьевич
Смерть
Неизвестно