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Варвара (Еремеева)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1824

Муж: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1830

Сын: Афанасий Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1833

Дочь: Пелагия Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1836

Сын: Иоанн Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1838

Дочь: Анна Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1842

Сын: Максим Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1843

Сын: Фёдор Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1845

Сын: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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