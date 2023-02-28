Варвара (Еремеева)
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1824
Муж: Евсевий Макаров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1830
Сын: Афанасий Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
12.05.1833
Дочь: Пелагия Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
08.04.1836
Сын: Иоанн Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
02.02.1838
Дочь: Анна Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
27.04.1842
Сын: Максим Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
15.05.1843
Сын: Фёдор Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Рождение ребёнка
16.02.1845
Сын: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Макаров
Смерть
Неизвестно