Евсевий Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.03.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1824
Жена: Варвара (Еремеева)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1824
рядовой Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
18.01.1830
Сын: Афанасий Евсеев
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
12.05.1833
Дочь: Пелагия Евсеева
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
08.04.1836
Сын: Иоанн Евсеев
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
02.02.1838
Дочь: Анна Евсеева
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
27.04.1842
Сын: Максим Евсеев
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
15.05.1843
Сын: Фёдор Евсеев
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Рождение ребёнка
16.02.1845
Сын: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев
Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)
Смерть
28.03.1850