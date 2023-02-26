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Евсевий Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.03.1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1824

Жена: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1824
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
рядовой Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
18.01.1830

Сын: Афанасий Евсеев

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1833

Дочь: Пелагия Евсеева

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1836

Сын: Иоанн Евсеев

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1838

Дочь: Анна Евсеева

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1842

Сын: Максим Евсеев

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1843

Сын: Фёдор Евсеев

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1845

Сын: Зайцев (макаров)(жиндарев) Поликарп Евсеев

Мать ребёнка: Варвара (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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