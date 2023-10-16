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Крутских Симеон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: племянник Крутских Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Арина Семеновна

Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Крутских) Устинья Семеновна

Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Семен Семенович

Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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