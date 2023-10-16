Крутских Симеон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: племянник Крутских Степан Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Арина Семеновна
Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Крутских) Устинья Семеновна
Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Крутских Марья Николаевна
Смерть
Неизвестно