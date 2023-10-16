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племянник Крутских Степан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Крутских Егор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Крутских Симеон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Крутских Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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