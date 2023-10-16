племянник Крутских Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Крутских Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Крутских Симеон Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Крутских Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно