Крутских Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Марья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Арина Семеновна

Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Крутских) Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Семен Семенович

Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович

Смерть
Неизвестно

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