Крутских Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Арина Семеновна
Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Крутских) Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Крутских Симеон Степанович
Смерть
Неизвестно