Каморшикова Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения04.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893
Отец: Василий Федосиев
Мать: Матрона (Ефимова)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Федосиева
Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров
Рождение ребёнка
23.09.1913
Сын: Каморшиков Сергей Федосиев
Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров
Рождение ребёнка
02.07.1915
Дочь: Анна Федосиева
Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно