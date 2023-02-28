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Каморшикова Варвара Васильева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893

Отец: Василий Федосиев

Мать: Матрона (Ефимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Федосиева

Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров

Рождение ребёнка
23.09.1913

Сын: Каморшиков Сергей Федосиев

Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1915

Дочь: Анна Федосиева

Отец ребёнка: Каморшиков Федосий Фёдоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каморшиков Федосий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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