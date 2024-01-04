Каморшиков Федосий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения13.08.1891
Дата смерти09.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891
Отец: Фёдор Емельянов
Мать: Матрона (Иванова)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Федосиева
Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
23.09.1913
Сын: Каморшиков Сергей Федосиев
Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
02.07.1915
Дочь: Анна Федосиева
Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева
Военная служба
1916
стрелок 6-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1916
оз. Нарочь
Причина смерти: На войне умер от отравления