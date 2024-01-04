Каморшиков Федосий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаморшиков Федосий Фёдоров

Каморшиков Федосий Фёдоров

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.08.1891

Дата смерти

09.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891

Отец: Фёдор Емельянов

Мать: Матрона (Иванова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Федосиева

Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
23.09.1913

Сын: Каморшиков Сергей Федосиев

Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1915

Дочь: Анна Федосиева

Мать ребёнка: Каморшикова Варвара Васильева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1916
стрелок 6-й Сибирский стрелковый полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каморшикова Варвара Васильева

Смерть
09.09.1916
оз. Нарочь
Причина смерти: На войне умер от отравления
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close