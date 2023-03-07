Матрона (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Богдан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1887
Муж: Фёдор Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1888
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
13.08.1891
Сын: Каморшиков Федосий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
30.12.1897
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
21.12.1900
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
27.07.1909
Сын: Прохор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Емельянов
Смерть
Неизвестно