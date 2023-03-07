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Матрона (Иванова)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Богдан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1887

Муж: Фёдор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1888

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Рождение ребёнка
13.08.1891

Сын: Каморшиков Федосий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1897

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1900

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1909

Сын: Прохор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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