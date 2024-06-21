Пухов Алексей Федорович 01.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пухов Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872

Отец: Пухов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

Буй, город Буй, Костромская область
По жениху: мещане Александр Иванович Кончин и Иван Фёдорович Пухов По невесте: мещане Николай и Владимир Андреевичи Шороховы
Рождение ребёнка
12.03.1899

Сын: Пухов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1903

Дочь: (Пухова) София Алексеевна

Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

Буй, город Буй, Костромская область
Восприемник
17.11.1903
Буй, город Буй, Костромская область
Крещение Софьи, родители Алексей Фёдорович и Анастасия Андреевна (Шорохова) Пуховы
Смерть
Неизвестно

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