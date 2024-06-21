Пухов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872
Отец: Пухов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна
Бракосочетание
05.02.1897
По жениху: мещане Александр Иванович Кончин и Иван Фёдорович Пухов По невесте: мещане Николай и Владимир Андреевичи Шороховы
Рождение ребёнка
12.03.1899
Сын: Пухов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1903
Дочь: (Пухова) София Алексеевна
Мать ребёнка: Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна
Восприемник
17.11.1903
Крещение Софьи, родители Алексей Фёдорович и Анастасия Андреевна (Шорохова) Пуховы
Смерть
Неизвестно