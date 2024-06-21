Пухов Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПухов Федор

Пухов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кончина (Пухова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Пухов Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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