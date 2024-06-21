Пухов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кончина (Пухова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пухов Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1872
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно