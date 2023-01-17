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Рыдзелев Ефим Алексеевич

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рыдзелев Алексей Трофимович

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Рыдзелева Александра Михайловна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак Е.А. Рыдзелев 20л(1867) и невеста крестьянка Войска Донского слаб. Федоровской А.М. Зеленская . Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки ст.Усть-Лабинской Стефан Андреевич Королько... Показать все
Смерть
Неизвестно
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