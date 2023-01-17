Рыдзелев Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Рыдзелев Алексей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887
жених казак Е.А. Рыдзелев 20л(1867) и невеста крестьянка Войска Донского слаб. Федоровской А.М. Зеленская . Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки ст.Усть-Лабинской Стефан Андреевич Королько... Показать все
Смерть
Неизвестно