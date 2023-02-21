Рыдзелева (Зеленская) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак Е.А. Рыдзелев 20л(1867) и невеста крестьянка Войска Донского слаб. Федоровской А.М. Зеленская . Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки ст.Усть-Лабинской Стефан Андреевич Королько... Показать все
Смерть
Неизвестно