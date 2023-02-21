Рыдзелева (Зеленская) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Зеленская) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Рыдзелев Ефим Алексеевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак Е.А. Рыдзелев 20л(1867) и невеста крестьянка Войска Донского слаб. Федоровской А.М. Зеленская . Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки ст.Усть-Лабинской Стефан Андреевич Королько... Показать все
Смерть
Неизвестно
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