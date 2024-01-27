Аришин Семен Трофимович
Место рожденияАрмения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Аришин Трофим Лукьянович
Мать: Аришина Степанида
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: ?
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно