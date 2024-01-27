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Аришин Семен Трофимович

Место рождения

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Аришин Трофим Лукьянович

Мать: Аришина Степанида

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Аришин Николай Семенович

Мать ребёнка: ?

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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