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Аришин Трофим Лукьянович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Аришин Лукьян Ефимович

Мать: Аришина Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Аришина Степанида

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Февронья Трофимовна

Мать ребёнка: Аришина Степанида

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Аришин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Аришина Степанида

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Аришин Семен Трофимович

Мать ребёнка: Аришина Степанида

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Аришин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Аришина Степанида

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка, Елисаветпольской губернии, ныне Армения.
В 60 лет живет с семьей в Ново-Ивановке с в сыновьями Семеном 6 лет и Василием 3 лет. и женским полом, в камеральном описании женщины не описаны к сожалению.
Смерть
Неизвестно
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