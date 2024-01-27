Аришин Трофим Лукьянович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Аришин Лукьян Ефимович
Мать: Аришина Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Аришина Степанида
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Февронья Трофимовна
Мать ребёнка: Аришина Степанида
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Аришин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Аришина Степанида
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Аришина Степанида
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Аришин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Аришина Степанида
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Упоминание
1873
Селение Ново-Ивановка, Елисаветпольской губернии, ныне Армения.
В 60 лет живет с семьей в Ново-Ивановке с в сыновьями Семеном 6 лет и Василием 3 лет. и женским полом, в камеральном описании женщины не описаны к сожалению.
Смерть
Неизвестно