Аришин Николай Семенович
Место рожденияАзербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Аришин Семен Трофимович
Мать: ?
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1913
Сын: Аришин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Аришин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Авдошина Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921
Сын: Аришин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна
Азербайджан, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Смерть
1924
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Новоивановка