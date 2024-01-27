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Аришин Николай Семенович

Место рождения

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Аришин Семен Трофимович

Мать: ?

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1913

Сын: Аришин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Аришин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Авдошина Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Аришин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Аришина Анна Васильевна

Азербайджан, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Смерть
1924
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Новоивановка
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