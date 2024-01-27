Аришина (Смирнова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Смирнова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Аришин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Аришин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Авдошина Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович

Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Аришин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович

Азербайджан, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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