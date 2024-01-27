Аришина (Смирнова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Аришин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Аришин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Авдошина Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович
Россия
Рождение ребёнка
15.06.1921
Сын: Аришин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Аришин Николай Семенович
Азербайджан, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно