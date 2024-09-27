Ковко Мелания (Маланка) Наумова
Место рождения
Дата рождения13.01.1897
Дата смерти10.03.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897
Отец: Ковко Наум Андреев
Мать: Иустина Семеонова
Возможная дата рождения, данная запись числится за младшей сестрой Меланией Наумовой, умерла в 1911 году, по данным записей в возрасте 26 лет. Предположительно допущена ошибка в возрасте смерти на 6... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.?.1905
Отец ребёнка: Купчик Григорий Константинов
крестины записаны так же 24 числа
Смерть
10.03.1911
Умерла молодой, были серые глаза и светлые волосы Запись: 10 марта 1911года, 26 лет Погребение: 12 марта 1911 года Села Шершенец Крестьянина Григория Константинова Купчика жена Мелания Наумовна При... Показать все