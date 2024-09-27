Ковко Мелания (Маланка) Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовко Мелания (Маланка) Наумова

Ковко Мелания (Маланка) Наумова

Место рождения

Шершенцы, Одеська область

Дата рождения

13.01.1897

Дата смерти

10.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897

Отец: Ковко Наум Андреев

Мать: Иустина Семеонова

Шершенцы, Одеська область
Возможная дата рождения, данная запись числится за младшей сестрой Меланией Наумовой, умерла в 1911 году, по данным записей в возрасте 26 лет. Предположительно допущена ошибка в возрасте смерти на 6... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купчик Григорий Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.?.1905

Сын: Купчик Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Купчик Григорий Константинов

крестины записаны так же 24 числа
Смерть
10.03.1911
Шершенцы, Одеська область
Умерла молодой, были серые глаза и светлые волосы Запись: 10 марта 1911года, 26 лет Погребение: 12 марта 1911 года Села Шершенец Крестьянина Григория Константинова Купчика жена Мелания Наумовна При... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.