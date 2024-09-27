Ковко Наум Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковко Наум Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковченко Ксения Наумова

Мать ребёнка: Иустина Семеонова

Шершенцы, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустина Семеонова

Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Ковко Мелания Наумовна

Мать ребёнка: Иустина Семеонова

Шершенцы, Одеська область
Дата по документам числится: 13.01.1879 г. (вероятно допущена ошибка, подтверждающие документы: свидельстуво брака в возрасте 19 лет. Запись в метрике о рождении: 1 января 1886 года, дочь Крещение ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Ковко Мелания (Маланка) Наумова

Мать ребёнка: Иустина Семеонова

Шершенцы, Одеська область
Возможная дата рождения, данная запись числится за младшей сестрой Меланией Наумовой, умерла в 1911 году, по данным записей в возрасте 26 лет. Предположительно допущена ошибка в возрасте смерти на 6... Показать все
Смерть
Неизвестно

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