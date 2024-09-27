Иустина Семеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковченко Ксения Наумова
Отец ребёнка: Ковко Наум Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковко Наум Андреев
Рождение ребёнка
01.01.1886
Дочь: Ковко Мелания Наумовна
Отец ребёнка: Ковко Наум Андреев
Дата по документам числится: 13.01.1879 г. (вероятно допущена ошибка, подтверждающие документы: свидельстуво брака в возрасте 19 лет. Запись в метрике о рождении: 1 января 1886 года, дочь Крещение ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Ковко Мелания (Маланка) Наумова
Отец ребёнка: Ковко Наум Андреев
Возможная дата рождения, данная запись числится за младшей сестрой Меланией Наумовой, умерла в 1911 году, по данным записей в возрасте 26 лет. Предположительно допущена ошибка в возрасте смерти на 6... Показать все
Смерть
Неизвестно