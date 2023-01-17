Сафонов Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
22.10.1901
Жена: Александра Федотова
Рождение ребёнка
14.11.1902
Сын: Сафонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Александра Федотова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Александра Федотова
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Сафонов Евсевий? (Ефимий) Васильевич
Мать ребёнка: Александра Федотова
Рождение ребёнка
03.02.1910
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Александра Федотова
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Сафонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Александра Федотова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ?? Васильевна
Мать ребёнка: Александра Федотова
Смерть
Неизвестно