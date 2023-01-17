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Сафонов Василий Васильев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сафонов Василий Григорьев

Мать: Сафонова Марина Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Александра Федотова

Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Сафонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Сафонов Евсевий? (Ефимий) Васильевич

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Сафонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?? Васильевна

Мать ребёнка: Александра Федотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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