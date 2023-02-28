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(Плахова) Александра Федотова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Сафонов Василий Васильев

Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Сафонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Сафонов Евсевий? (Ефимий) Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Сафонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?? Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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