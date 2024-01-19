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Сафонова Марина Николаева

Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Сафонов Василий Григорьев

По жених: крестьяне д. Кроткой Яков Григорьев и Евдоким Иванов; По невест: той же деревни крестьяне Борис Сафронов и Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.12.1869

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1872

Дочь: Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1874

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1880

Сын: Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сафонов Василий Васильев

Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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