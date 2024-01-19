Сафонова Марина Николаева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1868
По жених: крестьяне д. Кроткой Яков Григорьев и Евдоким Иванов; По невест: той же деревни крестьяне Борис Сафронов и Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.12.1869
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
17.06.1871
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
17.06.1872
Дочь: Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
08.02.1874
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
21.03.1880
Сын: Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Сафонов Василий Григорьев
Смерть
После 1917